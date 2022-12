Justine FOULETIER

Forte de mes expériences professionnelles et de ma formation en Ecole de Commerce, je m'intéresse au domaine du Marketing, de la Communication et plus particulièrement a celui de l’événementiel.



Anciennement co-présidente au sein du Comité Miss Bresse affilié au Comité Miss Rhône-Alpes pour Miss France je suis maintenant, bénévole au sein du Comité Miss Rhône-Alpes. Je m'occupe de l'organisation et de la mise en scène du gala ...;



Ma source de motivation est le challenge! Je m'adapte à tout environnement.

Dynamique, persévérante et optimiste, je suis prête à relever de nouveau défi !





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher