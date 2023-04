Les nouvelles technologies ? Une passion depuis le plus jeune âge !



Toujours dans un souci de dynamisme et de perpétuel dépassement de soi avec des formations et de l'autodidaxie dans les métiers de l'image et de la création. Le tout ponctué par des expériences professionnelles pluridisciplinaires et variées composée des qualifications suivantes :

- Gestionnaire de base de données

- Technicienne en maintenance informatique

- Administrateur Réseaux, Systèmes et Sécurité

- Développeur d'applications WEB

- Webmaster

- Webdesigner

- Infographiste



Suite à tout cela, le but étant d'apporter sa pierre à l'édifice de l'ère du numérique, une nouvelle fonction s'ajoute:

- Fondatrice de l'agence multimédia Kamita Design, spécialisée dans les Nouvelles technologies de l'information et de la communication appliquées aux arts graphiques.



L'objectif ? Mettre à la disposition de sa clientèle une identité visuelle haut de gamme et personnalisée, ainsi qu'un service de qualité dans la maintenance matérielle et logicielle à domicile et sur site.



Les domaines d'actions de l'agence sont le Webdesign (Site internet, blog, réseaux sociaux), le graphisme (Identité visuelle, charte graphique et logo), Print Design (carte de visite, flyer, affiche, jaquette, brochure), la vidéo (montage audio et vidéo), et la maintenance (installation et configuration matérielle et logicielle, stratégie de sécurité, restauration et protection des données)



Mes compétences :

Infographie

Informatique

Web design

Montage vidéo

Mise en page

Graphisme print

Réseaux informatiques & sécurité

Graphisme web

Apple iOS

Emailing

Maintenance informatique

Android

Infogérance

Opensource

Communication visuelle

Création de site web

E-commerce

Création de contenus