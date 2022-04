Jamila MANKAA

Décoration d'événements Particuliers, entreprises, chargé de communication, dirigeants… Vous organisez :



- Un évènement particulier (départ en retraite, promotion, anniversaire….)

- Un lancement de produit

- Un repas de fin d’année

- Un mariage,

- bat et bar mitzva, renouvellement des vœux,...

- Une soirée d’anniversaire ou de retrouvaille,...



Vous n’avez pas d’idée sur le thème, les couleurs, le style que vous souhaitez donner à la soirée . Un lieu particulier ? Un style de robe ? planche d'inspiration n°1 champetre-retro!!



Contactez moi !



Je vous accompagne sur vos choix et fais de votre fête, un moment inoubliable …



Mon dynamisme, ma détermination, ma motivation,mes présentations d’idées, ma capacité d’écoute encercle la création de votre réception.



Mon organisation des étapes ainsi que de mon coaching vous rassure la création d’un événement unique.



Ma disponibilité et mon efficacité vous assure un moment riche en émotion pleinement accomplit.



Je n’ai qu’un seul BUT,c’est exaucer l’originalité de votre cérémonie.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Coaching

Ecoute

Esprit d'équipe

Evénementiel

Management

Organisation

Plannification

Ressources humaines

Assistanat de direction

Planification