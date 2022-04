Jamila MANKAA

- Assistanat administratif : gestion des feuilles de soin, des dossiers CAF, des déclarations d'impôts, des échéances concernant votre mutuelle, etc.

- Secrétariat administratif : classement de vos papiers, rédaction de documents, corrections et mise en page de courriers officiels, etc.

- Conseils sur les aléas factuels de la vie quotidienne,

- Planification de projets personnels (mariage, réunion de famille, voyage, construction...) - aide à la rédaction de lettres

administratives et formulaires ;

- rédaction de CV et lettres de motivation;

- entrainement à l'entretien de

recrutement;

- lecture, classement et explication de documents

complexes;

- accompagnement administratif,

déclarations d'impôts ;

- aide à la recherche de solutions dans les

situations de blocage administratif

- accompagnement en vue des démarches pour

l'acquisition de la nationalité

française ;

- réclamations juridiques et recours

contentieux ;

Des exemples de solutions trouvées :

- résolution de problème d'interdit bancaire

- obtention de la nationalité française

- contestation de l'indemnisation proposée par une assurance et augmentation conséquente de l'indemnisation finale

- contestation de PV ...

déclarer lAprès un sinistre (dégât des eaux, incendie…); factures,

- devis tous corps matériels,

- Sécurité Sociale,

- faire-part,

- contrôle technique,

- carte grise, R.A.T.P,...

- une organisation de A à Z d'un évènement, déco

- réservation et organisation de voyage d'affaire ou personnelle, billets d'avion de bateau ou train,

- réservation soirée, restaurant ou gala,

- choix, devis et réservation de traiteur,…

- faire part mariage, baptême ou décès, anniversaire, barmizva, ...