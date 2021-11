Bonjour, Kaddour Messabih, Je suis actuellement en formation à Epitech dans le cursus de la coding academy.



J'ai 4 ans d'expérience dans le marketing opérationnel et la vente, et 12 d'expérience dans l'industrie vidéoludique en tant que game designer et level designer.



Je suis titulaire d'un DUT dans le domaine de la gestion de production et de projet que j'ai obtenu en 1999 puis un diplôme d'ESC en marketing et management, ainsi qu'un diplôme de game designer obtenu en 2007 à Isart digital à Paris.



Anglais : Lu, écrit, parlé.



Niveau CECRL : B2

TOEIC : 605 – 784



Espagnol : Notions.



Mes compétences :

Level design

Game designer

Marketing

Communication

Game design

Bootstrap

HTML 5

CSS 3

AngularJS

JavaScript