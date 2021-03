Kalil KANAOUI

Consultant Chef de Projet Senior avec plus de 12 ans d'expériences dans le domaine de la Qualification/ Validation/ Recette et Pilotage des secteurs

Banque/ Télécommunication/ Réseaux/ Industrie/ Hôtellerie/ E-learning.

En entrant dans le domaine de la maintenance des

télécommunications, de l'administration réseaux, l'installation

de parc informatique et pour me faciliter dans plusieurs tâches dans mon travail le développement de plusieurs scripts sous unix et/ ou windows que

j'ai mis en oeuvre m'ont fait avancer dans mes différents projets dont j'étais responsable.

Par la suite, je me suis intéressé par la conception via les méthodologie UML/ Merise et/ ou les complexités pour pouvoir développer plusieurs

applications et/ ou logiciels en utilisant différents langages de programmations allant du langage machine tel que l'ASSEMBLEUR

(qui est lisible par un humain) à des langages plus évolués tel que le C++, C#, J2EE, J2ME, PHP, XML etc… en se connectant sur différentes

base de données tel ORACLE ou MySQL pour la récupération ou de mise à jours de données par exemple, à travers des systèmes embarqués et/ ou

des systèmes d’informations

En continuant sur cette lancée, je me suis orienté vers la Qualification/ Validation/ Recette relevant du domaine du testing (tests

manuels et/ ou automatisés avec des outils tel que Mercury (HP ALM, QTP, WinRunner) ou de façon manuel

jusqu'à la montée de cellules de qualifications) pour tester différentes applications fonctionnelles dans une/ ou des architecture(s) bien définie(s).

Assurant la responsabilité de suivi et d’intégration d’application, j’ai pu à même proposer des solutions et/ ou de mise à jour d’architectures

fonctionnelles jusqu’à la rédaction de dossier d’architecture générale afin de me diriger vers le pilotage et/ ou le management

(utilisant soit le cycle en V ou l'agilité en fontion du projet)



La proposition de solutions, des idées, de l'accompagnement dans les projets, la

conduite de changement ou aide à la création d'entreprise est l'un des point fort lors de mes précédentes formations et expériences



Mes compétences :

Développement

Télécommunication

Test

Organisation

Testing

Réseau

Architecture

Management

Pilotage

Optimisation

Méthodes agiles

Gestion budgétaire

Intégration

Travail en équipe

Coordination de projets

Gestion de projet

Gestion des stocks