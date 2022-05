Madame Monsieur bonjour,





Durant mes études, j’ai eu l’occasion de découvrir plusieurs secteurs tels que les énergies renouvelables, le BTP et leurs gestions.



Mes années d’alternance (chez IDEX Energies et Multispe France) en tant qu’assistant chargé d’affaires et Chargé d’affaires junior ainsi que mes stages (EDF, Econ'eaulogis, Clipsol) m’ont permis d’acquérir une expérience professionnelle. De plus, les rencontres avec les différents interlocuteurs m’ont donné l’occasion de développer mon potentiel relationnel. Ces expériences m’ont appris à gérer des projets :

- Conception de systèmes de Chauffage / Ventialtion / Climatistion (CAO, Devis, négociation, gérer les différents corps de métiers...)

- Expertises en infiltrométrie, études thermiques, thermographie et la recherches de fuites

- Etude et conception d'accès permanent

- Création de partenariats en Europe

- Développement de la clientèle en Belgique

- Recherche de fournisseurs pour le secteur du nucléaire et accompagnement pour obtenir la certification / accréditation ISO 9001 ISO 9002

- ...



Par ailleurs, la formation que je réalise actuellement combine cours, projets et semaines de mise en situation professionnelle autour d'ateliers se qui me permet d'apprendre davantage la gestion de projets mais aussi et surtout mettre mes compétences à execution.



Je me tiens à votre disposition afin d'échanger davantage avec vous.





Cordialement,

Olivier Martinez