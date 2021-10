Kalizz MAGICIEN MENTALISTE

Bonjour,



Je propose mes services de magicien-mentaliste pour vos événements de tout types (Soirées privées, mariages, anniversaires, evenement entreprise ... )



Je suis spécialisé dans le close-up, cest à dire la magie rapprochée, qui se déroule juste devant les yeux des spectateurs avec des cartes à jouer et tout types dobjets, sur une table, ou debout, devant un petit groupe de personnes. Je fais également du mentalisme, cest à dire de la lecture de pensée, qui peut se révéler être à la fois troublante et impressionnante.



Ainsi, je pourrai intervenir en déambulant de table en table, allant à rencontre de vos convives, même lors dun cocktail, en étant debout.



Prenez la carte que vous souhaitez dans un jeu : avec les expressions de votre visage, je devinerai celle que vous avez choisie.



4 personnes inscrivent 4 informations différentes et personnelles puis les enferment dans des enveloppes individuelles. Sans les ouvrir je devenirai ce sue voud avez ecrit ...



Ajouter de la magie à votre événement permettra à vos convives de repartir avec ce sentiment davoir été émerveillé. La magie réveille les émotions, celles-ci étant intimement liées à la mémoire, vos invités pourront garder un souvenir mémorable de votre événement !



Frais de route à prévoir selon la distance



Je peux intervenir dans tout Paris et toutes banlieue . Si toutefois vous habitez un peu plus loin, contactez moi, on en discutera !



Je suis immatriculé à la chambre du commerce et en mesure de vous remettre une facture.



Si vous êtes intéressés, nhésitez pas à me contacter.



A bientôt, kalizz !



