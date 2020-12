Kamel MOURID

Je suis dessinateur projeteur pour ErDF et GrDF .



je réalise les études qui m’ont été confiées en optimisant les tracés des réseaux, en s’adaptant aux techniques utilisées pour les travaux de terrassement, en analysant la topographie du terrain ainsi qu’en prenant contact avec les propriétaires lors de passage sur parcelles privées par exemple.



Avant, J’ai travaillé dans un premier temps, dans l’industrie ou j’ai appris à être autodidacte et à me forger un caractère, et dans un deuxième temps dans le secteur bancaire ou j’ai amélioré mon sens relationnel et organisationnel. Doté d’un tempérament commercial, j’entretiens de bonnes relations avec la clientèle, tant auprès des particuliers que des entreprises.



Si mon profil est susceptible d’apporter une contribution à votre société, n’hésitez pas à me contacter et je serais enchanté d’explorer avec vous les possibilités d’une éventuelle collaboration.



Sincères salutations.



Mes compétences :

Autodidacte

Autonomie

Microsoft Word

Microsoft Excel

MicroStation

Apple MacOS

Adobe Photoshop