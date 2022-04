Khaled ZEGHDANE

Ancien éleve de l'e.n.a (Alger),plus de 20ans d'experience professionnelle dans l'administration publique Algerienne(Ministères,wilyates-préfécture- et entreprises économiques) dont plus de 10ans en tant que cadre supérieure,actuellement j'intervient dans le domaine de la propriété intellctuelle et je suis mandataire agrée pres de l'organisme Algerien chargé de la propriété industrielle, pour la protection des marques ,modeles et brevets des entreprises nationnalles et étrangéres, aussi j'intervient dans la mise en relation d'affaires des entreprises étrangères dans l'environnement économiques Algérien.



Mes compétences :

mandataire propriété industrielle-Inapi Algérie-

consultant mise à niveau entreprise-Onudi-

gestin et management projets