Kamel REGHIOUA

Créée en Juillet 2011, nous sommes une société très diversifiée dans la maintenance industrielle. Actif sur toute la France et l’Union Européenne, nous intervenons, à ce jour, principalement sur les usines et installations chimiques, pétrochimiques ou métallurgiques, les fours et les chaudières.

Dès sa création, l’entreprise a su se positionner pour des travaux de maintenance en arrêt d'unité.

Reconnus pour notre réactivité, notre flexibilité et notre efficacité faces aux exigences des clients, l’entreprise s’est d’ors et déjà positionnée sur les arrêts d’usines à venir (Total Fluide, Total Donges, Total Feyzin, Suisse et Belgique).

Nos compétences, nos moyens humains et matériels, et notre savoir-faire nous permettent aujourd’hui d’assurer des prestations de maintenance sur mesure, conçues pour optimiser les processus de production quel que soit le secteur d'activité.

