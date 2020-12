Kamel ZAIDA

* jusqu'à aujourd'hui je suis le responsable commerciale de la région Est pour l'industrie lourde.

* jusqu'à Septembre 2018 j'ai assuré le management des activités d'engineering et de d'exécution des projets dans le secteur industriel et hydrocarbures

* jusqu'à 2016 j'ai assuré management de l'activité vente et develeppement des produits Moteurs, variateurs et mécanique (FLENDER) chez Siemens.

* Jusqu'a Juillet 2012 j'ai assuré le management du reseau de partenaire siemens en Algerie.

* En étant le responsable de la structure technique de la division Industrie chez Siemens Algérie mes principales activités étaient :

- Coordination et planification des activités de réalisation, mise en service et SAV dans le secteur de l'hydaulique.

- Support technique dans le domaine de l'Electromécanique dans le secteur de l'hydraulique, les cimenterie et l'Oil&Gas.

- l'Audit technique dans les installtions ELectromécanique.

- Manager une équipe d'Ingénieur de commissionning et SAV.



Mes compétences :

Électromécanique

Électrotechnique

Électronique de puissance

Automate programmable simatic

Hydraulique industrielle

Pompage

Variateurs de Vitesse et Mat. Basse Tensions

Traitement des eaux

Instrumentation électricité

Instruments de mesure