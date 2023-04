Karen MORIN

De la gestion de projets (Maître d'Oeuvre Exécution pour des Sociétés de Service Public) à celle de stock (gestion des moyens matériels et financiers), j'ai toujours évolué dans des services opérationnels à des postes d'interface clients/fournisseurs et internes à l'entreprise, exigeant une bonne élocution et un bon relationnel.

Pour être efficient dans la planification, la coordination logistique et le suivi de projets, je dispose de connaissances techniques acquises notamment lors de mes prises de postes.



Par ailleurs, aux exigences de méthodologie et d'organisation que requiert la fonction de Coordinatrice Projets, s'ajoutent la réflexion et l'analyse, éléments essentiels pour gérer les priorités.

J'oeuvre pour que chaque acteur puisse intervenir en toite sécurité et sans réserves. Dans le cas contraire, il est de ma responsabilité de faire preuve d'anticipation et de réactivité pour lever ces réserves le plus rapidement possible et au moindre coût.

Mon rôle est de garantir aux clients l'exploitation de son bien dans le respect des délais.



Mes deux années en Australie ajoutées à mes expériences au sein d'entreprises aux secteurs d'activités différents, soulignent mon aisance dans un environnement culturel et professionnel nouveau.



Vous recherchez une personne motivée, dynamique aux capacités d'apprentissage et d'intégration, pour piloter vos projets, je réponds à ces qualités.