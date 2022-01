Jérôme GRANSON

Directeur d'agence Pays de La Loire-Bretagne, je dirige l'agence de Nantes de la société d'Audit DL DEVELOPPEMENT, spécialiste de la réduction des charges sociales, fiscales, financières, générales et la recherche de Financement public ou privé.



Je développe et fidélise les relations avec des clients de différentes tailles (de la PME au grand Groupe) et de secteurs d'activités divers (automobiles, agroalimentaire, grande distribution, High tech, collectivités, Coopératives agricoles...).



Mes compétences :

Enseignant formateur

Street marketing

Recrutement

Centre d'appel

Management

Management des ventes

Développement commercial