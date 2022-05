Mickael MORIN

Fort d'une expérience de 14 ans dans la Direction d'exploitation de Centres de Profits en Restauration et Événementiel Multi-concepts, et de 5 ans à l'international dans l'hôtellerie de Luxe, je suis un Manager Autonome, Entreprenant et Persévèrent.



Mon parcours professionnel m'a permis de relever de nombreux challenges tant par leurs diversités de métiers que par leurs responsabilités tout en m'appuyant sur la Motivation de mes équipes, la Satisfaction clients, le Développement Commercial, le Reporting et la Collaboration avec les fonctions supports.



Compétences Clés :



Développement commercial et marketing

o Expertise de la concession et de la gestion de portefeuille de marques Multi - concepts

o Développement et animation réseau sur les marchés B to B et B to C



Gestion financière et juridique

o Élaboration des budgets, conduite des stratégies, reporting, et optimisation de la performance

o Gestion des obligations contractuelles : concédants, franchiseurs, réglementation d’exploitation



Management des hommes et des organisations

o Management d’équipes pluridisciplinaires et conduite du changement

o Management Projets : ouvertures de concepts, événements, certifications, partenariats



Gestion opérationnelle et Relation Client

o Gestion la conformité de la qualité (produits, services, H.A.C.C.P) de la maintenance et de la sécurité

o Coordination et maintien des relations avec les partenaires



Mes compétences :

Manager coach

Direction de centre de profits

Marketing

Restauration commerciale

Gestion de projet

Hôtellerie

Management

Développement commercial

Tourisme

Communication

ISO 14001 Standard

HACCP

Gestion de la qualité

Gestion événementielle

Planification

Gestion des stocks et approvisionnement

Techniques de vente

Conduite du changement

Gestion des opérations

Gestion de la relation client

Gestion des ressources humaines

Pilotage de la performance

Travail en équipe

Gestion de maintenance