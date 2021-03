Le premier mot que je peux dire c'est d'y croire à la vie et d'être toujours optimiste. Ceci, peut refléter mon caractère et l'expérience que j'ai pu avoir.

j'ai fini mes études en France dans le domaine technique, ce qui m'a donné l'envie de voyager, de visiter d'autres pays et d'être attiré par la culture des gens, et de leur mode de vie.



Mes compétences :

Automatisme

Automatisme et régulation

Électromécanique

Régulation

Rigueur

Amélioration continue

Management

Gestion de projet