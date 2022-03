Karim CHIBANE

Responsable des activités de valorisation liées aux collaborations R&D et partenariats technologiques en lien avec les entreprises. Capacité à initier des projets innovants avec les Startup, TPE / PME / PMI de l’éco-système de la région Auvergne Rhône-Alpes.



Expérience dans la construction de consortiums concentrés et équilibrés pour des programmes de R&D pluriannuels. (FUI, PSPC, H2020) Bonne connaissance des dispositifs d’aide pour le financement de la R&D et de leur champ d’application ainsi que des critères d’éligibilité. (Crédit d’impôts Recherches)



Cartographie consolidée du tissu des entreprises, laboratoires de recherches, et plateformes technologiques dans le quart sud-est et la région parisienne.



Pratique des partenariats avec les laboratoires de recherche en lien avec les SATT dans les phases de détection de technologies, de maturation (Progression dans l’échelle TRL) et d’incubation en vue de création de start-up innovantes et à forte valeur ajoutée.





Mes compétences :

Architecture

Computer sciences

Cycle en V

Ingénierie

Innovation