Karim DIHA

Titulaire d'une Licence de Biologie et d’un Master 2 Sciences de l’Environnement « Milieux Urbains et Industriels » j'ai une vision globale des enjeux actuels du développement durable fondés sur de solides notions du vivant ainsi que de l'environnement dans lequel il vit.

A l'école d'ingénieur du CESI " mastère spécialisé en management de la qualité, sécurité et environnement", j'ai élargi ces compétences à la QSE.

Mes principales missions dans ces domaines:



Public Système Hopscotch ( 12 mois):



- Rédaction de questionnaire DD à destination des prestataires de l'agence

- Accompagnement au changement/Visite sur site (France et à l'étranger)

- RSE



Module 1 "Acquisition des bases de la méthode Bilan Carbone®" de la formation Bilan Carbone (V7)

- Connaissance des principaux enjeux de la lutte contre le changement climatique

- Lien entre ces enjeux et la méthode Bilan Carbone® /méthode et outils.

- Réalisation d'un premier Bilan Carbone® en interne ou accompagnement du prestataire qui le réalise.



Économat des armées-Ministère de la Défense (13 mois)

Centrale d'achat et prestataire de services dédié au soutien des forces armées sous tutelle de l’Etat-Major des Armées du Ministère de la Défense.



- Analyse environnementale du site

- Rédaction de rapport sur la gestion des déchets (sur site et à l'étranger)/ Veille réglementaire déchets

- Bilan gaz à effet de serre

- Rédaction de processus et procédures

- Rédaction manuel Qualité, line management

- Sécurité au travail/ Ventilation



Mes compétences :

Écologie

QSE

Communication

Protection de l'environnement

Environnement

Biologie

Développement durable

Chargé de mission

Gestion des déchets

Droit de l'environnement