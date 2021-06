Karim IKHLEF

Responsable de l'évaluation et de la certification d'équipements (Moteurs, cartes électroniques, capteurs,..) et d'installations industriels (Oil&Gas, énergie, agroalimentaire, station d’épuration des eaux...) pour des clients industriels suivant la directive européenne ATEX (94/9/CE - 2014/34/UE) et le scope de certification IECEx.

Réalisation de formations sur le thème de l’ATEX et sur la conception et l’installation des matériels et des systèmes de sécurité intrinsèque en France et à l’étranger.



Mes compétences :

MATLAB

Contrôle-commande

Machines électriques

Gestion des risques

Réseau électrique.

Véhicule hybride électrique

Inspecteur ATEX / IECEx d'installations industriel

Spécialiste en sécurité intrinsèque "Ex i"

Certification ATEX / IECEx