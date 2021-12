Karim MILOUD

Diplômé d'un Master en logistique et bénéficiant d une expérience commerciale et en management

J'ai eu le plaisir de gérer des Hommes lors de mes différentes fonctions en entrepôt, en magasin ou à distance

A la recherche d'un poste dans lequel je pourrai mettre à profit mes compétences techniques et mon aisance relationnelle

Dans l'attente de vous lire



Mes compétences :

Approvisionnement

COMMERCE

Douane

Encadrement

expedition

Export

Gestion logistique

Import

Import Export

Incoterm

Logistique

Microsoft Pack Office

Négociation

Ordonnancement

STOCK'