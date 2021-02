Karim TERBECHE

Après avoir occupé un poste de Chef de Produits au sein de la Direction Marketing et Business Development de Fortis Banque, je me suis orienté vers le Conseil.

Au sein du cabinet Galitt, d’abord comme Consultant Sénior puis en tant que Manager, j'ai développé une expertise dans le domaine de la banque de détail et des moyens de paiement innovants en accompagnant les Directions Marketing et Stratégie dans le développement de leurs offres.

J'ai ensuite été Leader de la Communauté Innovation (Paiement innovant & Digital) de Vertuo Conseil (Groupe SQUARE).



Je suis aujourd'hui Senior Manager Retail Banking & Payments chez Exton Consulting.



J'interviens par ailleurs sur des sujets d’actualité lors de conférences et dans la presse spécialisée (Les Échos, La Tribune, Point Banque, ...).



Principaux clients : BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Fortis Banque, La Banque Postale, MasterCard, Natixis Payment Solutions, Visa, Edenred, ...



