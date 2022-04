Samira NASRI

Diplômée de l’Institut d’Administration des Entreprises de Lyon, je suis actuellement Consultante Senior spécialisée en Contrôle Permanent, Conformité & Organisation Bancaire.

Je dispose de 12 années d’expérience dans le domaine Bancaire et Assurance et 2 années d expérience en Commerce Extérieur. J ai débuté ma carrière bancaire au sein du groupe BNP Paribas où j ai mis en place les projets d’amélioration continue de l efficacité opérationnelle (LSS) sur les Back Office de la filière TRADE. J ai ensuite évolué au sein de la DOSI de la Banque BESV, où j ai notamment déployé le projet de réorganisation et de mise sous contrôle des back et des middle offices, projet basé sur une approche processus. Consultante depuis 2011, je suis intervenue sur des missions de Contrôle Permanent - Risques Opérationnels et d'Organisation au sein de grandes banques françaises. Je suis certifiée Green Belt Lean Six Sigma depuis 2013 et j'ai également obtenu la certification APRM (Associate Profesionnal Risk Manangement) en octobre 2014.



Mes compétences :

LEAN SIX SIGMA PROJECTS