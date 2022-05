Sandrine STAUB

Sandrine est consultante spécialisée en Audit, Contrôle Interne & Conformité Règlementaire. Elle intervient également sur les sujets d'Organisation/Gestion de Projet/Conduite du Changement, de Gouvernance des Risques et de Performance Opérationnelle et bénéficie d’une expérience du monde bancaire d’une vingtaine d’années.

Diplômée de l’EDHEC et titulaire du DECF, Sandrine bénéficie également d’une certification Black Belt Lean Six Sigma par l’Ecole Centrale Paris.

Sandrine a débuté sa carrière dans un cabinet d’audit externe puis a rejoint la BNP à des fonctions d’organisation puis d’Inspection Générale.

Elle a ensuite poursuivi sa carrière dans différents établissements bancaires à des postes d’audit interne et d’inspection qui lui ont permis d’avoir une vision transverse et globale des activités bancaires. Elle a assuré également la fonction de responsable des Risques Opérationnels, de la Conformité et de la Lutte Anti blanchiment à la Royal Bank of Scotland à Paris, sur les métiers de Corporate Finance.

Sandrine s'est ensuite consacrée à la gestion de projets de mise en conformité règlementaire dans le secteur bancaire (MIF et MIF2, Dodd Frank Act, FATCA/AEOI, OFAC/Sanctions Internationales, Directives Européennes sur le blanchiment,...)

Aujourd’hui, Sandrine intervient en tant que consultante et formatrice auprès d’Etablissements Bancaires et de Compagnies d’Assurance sur les thèmes de le Conformité, du Contrôle Interne et de la Gouvernance des Risques.



Spécialisations :

1/ Audit, Contrôle & Conformité Règlementaire

2/ Direction et Gestion de Projets transverses (organisation & mise en conformité règlementaire)

3/ Gouvernance des Risques & Maîtrise des Fonctions de Contrôle

4/ Amélioration de la Performance Opérationnelle des dispositifs de Contrôle Interne

5/ Organisation et Conduite du Changement

6/ Audits Experts (diagnostics d’organisation et de dispositif de contrôle interne, cartographie des risques, audits de conformité règlementaire)

7/ Formation



