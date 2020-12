Karima BENRABIA

Je suis Karima, conseillère en insertion professionnelle.

Karima signifie générosité ; c'est aussi un trait de caractère qui ressort à chaque fois que mon entourage doit me définir.

Je suis une personne qui aime la vie, j'aime la relation à l'autre et la relation d'aide.

J'aime donner sans avoir besoin de recevoir. ça fait partie de moi....dans le métier de conseiller je partage mon savoir, mes conseils, mon réseau.

J'ai une passion dans la vie : la pâtisserie, j'aime créer des douceurs pour faire plaisir à ceux que j'aime et je suis très exigeante dans mon travail, le moindre détail est analysé à la loupe. Je suis prête à recommencer s'il le faut, je ne me laisse pas abattre. J'ai toujours appris que la patience est la meilleure des vertus.

J'applique aussi ces règles dans mon travail de conseiller.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Assistante

Formation

Recherche

Recrutement

Conseil