Marie CRESPEL

Bonjour,



Agent itinérant des Collectivités Territoriales (Service Missions Temporaires, Cdg35), je peux participer à des missions d'accueil, d'assistanat dans les domaines de la Formation, de l'État Civil, de l'Action sociale, du Tourisme.



Disponible dès le lundi 4 octobre 2016 pour une mission temporaire au sein de votre collectivité!



J'ai évolué au sein de l'ensemble des services d'une Mairie.



J'ai une expérience plus spécifique au sein des domaines suivants :



• Formation - Etat civil – Action Sociale – Espace Citoyen



Missions : Accueil, Gestion de l'inscription à une formation, Prospection des Collectivités. Territoriales, Orientation vers les services municipaux et autres services publics, instruction et traitement des demandes, (Affaires courantes : CNI, Passeport, Attestation d’accueil, élections, recensement….) prise de rendez-vous (Passeport, demande de logement), Saisie des demandes (aides sociales légales et facultatives / Actualisation de fiches familles)



Mes compétences :

Formation

Initiative

Ressources humaines

Vente

Conseil à l'emploi et à la formation/ Recrute

Réseau

Recrutement

Gestion de projet

Reclassement

Tisser des liens

Accueil physique et téléphonique

Orientation

Analyse des besoins

Information

Gestion administrative