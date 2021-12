Karima BENZAIM

Pour faire face aux évolutions économiques et autres mutations technologiques, la formation reste l'outil essentiel qui permet à l'entreprise d'évoluer et de faire évoluer ses collaborateurs.



A travers les diverses missions que j'ai occupé ces dernières années, j'ai eu l'opportunité d'accompagner des équipes et leurs managers sur la partie développement formation, tant au niveau de l'évolution des produits que sur la mise en place des méthodes et procédures permettant à chacun de s'assurer de la conformité de sa prestation par rapport aux critères de satisfaction imposés par le Groupe.



J'ai principalement travaillé à la Direction d'un Service Client International, ce qui m'a permis de développer le 'sens du service',une empathie naturelle, et le respect des engagements.



J'ai occupé depuis 2004 les postes de Responsable Développement puis Responsable Qualité Satisfaction Clients au sein du Service Client International (TNT International).



Aujourd'hui je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière en m'orientant vers un poste en lien avec les ressources humaines ; gestion de la formation, développements RH, gestion des competences, mobilité interne,handicap,....



Mes compétences :

Accompagnement

Bilan de compétences

Conception

Formation

Ingénierie

Ingénierie formation

Mobilité

Mobilité interne

RECLASSEMENT

Responsable formation

Service client