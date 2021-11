Ingénieur Travaux Expérimenté



Directement rattaché au Directeur Travaux, vous êtes responsable de plusieurs chantiers, sur des opérations de construction et réhabilitation de logements, bureaux, EHPAD, équipements publics,…



Votre mission :



 Assurer la direction des travaux conformément aux procédures pour la maîtrise de la conformité des travaux, des délais, des coûts et de l’organisation du chantier

 Traiter les anomalies, les non conformités et les réclamations.





Votre profil :



De formation Bac+5 (ESTP ou équivalent), vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans.



Vous possédez une grande capacité d’écoute et d’analyse, une aptitude naturelle à l’organisation, une méthodologie de travail rigoureuse, ainsi qu’un savoir-faire technique reconnu, et savez entretenir une communication de qualité avec vos interlocuteurs.



Conditions d’emploi :

Lieu : Ile de France

Contrat : CDI

Date d’embauche : dès que possible

Rémunération : Selon profil





Contact :



KARIMA LAHLAH

klahlah@cotec-ing.com



A propos de COTEC :



Bureau d'Ingénierie Générale du Bâtiment indépendant, la société COTEC a été créée en 1981. COTEC gère la conception et la réalisation de projets de construction pour le compte de clients publics ou privés en TCE (gros œuvre, corps d'états techniques et architecturaux), sur des ouvrages de bâtiments (bureaux, hôtels, logements, équipements publics...).

Suivant une stratégie fondée sur la pluridisciplinarité, COTEC couvre quatre grands domaines d'intervention :

-Le management de projets

-La maîtrise d'oeuvre technique

-La maîtrise d'oeuvre d'exécution –

L'O.P.C