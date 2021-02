Karine BROUAUX

Après plus de 10 ans d'activités professionnelles variées, je me suis lancée dans une reconversion professionnelle en reprenant un cycle d'études et en obtenant un Master en Stratégie et Ingénierie en Formation d'Adultes.



Je me suis plus particulièrement intéressée à la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), thème sur lequel j'interviens aujourd'hui en accompagnant des candidats dans leur démarche.



Je conseille également les entreprises dans l'élaboration de parcours de formation, tant au niveau des contenus que des modalités de mise en œuvre et d’évaluation ; et je leur apporte aussi mon aide pour optimiser le financement de ces actions.



Mon profil vous intéresse, vous souhaitez plus de précisions ? Contactez moi !



Mes compétences :

Accompagnement

Formation

Formation continue

Formation pour adultes

Ingénierie

Ingénierie de formation

l'expérience

Pédagogie

VAE

Validation

Validation des acquis

Validation Des Acquis De L'expérience