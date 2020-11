Karine BROUSSE

Industrie nucléaire :

Assurer l'exploitation et la maintenance des automates chimiques du circuit de refroidissement secondaire, effectuer un suivi quotidien des paramètres d'exploitation, réaliser les prélèvements et analyses selon les gammes issues du nucléaire national.



Industrie agroalimentaire (Applications industrielles) :

Effectuer le suivi de production des colles de sacherie : préparation des colles de sacherie pour la mesure de la viscosité Brookfield.

Réaliser des études applicatives en interne ou pour les clients.



Industrie chimique minérale :

Suivre des essais en usine ou au laboratoire sur la pulpe de dioxyde de titane, les co-produits.

Contribuer à l'optimisation d'un pilote de production d'un engrais de sulfate de magnésium.



Industrie sidérurgique:

Réaliser les expertises des brames sur les défauts de l'acier.

Préparer les échantillons selon les méthodes métallographiques.

Examiner les aciers polis aux microscopes optique et électronique



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel