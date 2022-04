Karine CEVOZ-GOYAT

Spécialiste en management des marques du luxe au travers d'une expérience de développement de marques à forte notoriété (parfums sélectifs) et en B to B en Maison de Parfums puis en consultante avec développement d'activité et gestion de la relation client.

Cursus axé sur un marketing à forte orientation business/développement d'activité, avec un rôle étendu dans certaines expériences à des missions commerciales, logistiques, analyses de la valeur etc. Esprit très entrepreneurial et solides compétences de management avec création, re-motivation et fusion d'équipes.



Mes compétences :

Capacité de travail

Déontologie

Dynamisme

Fédérateur

Stratégie

Communication

Marketing

Gestion de projet