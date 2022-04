Laurence LINDAN

Mes 30 années d'expérience commerciale m’ont permis de développer une expertise en négociation , de maîtriser les aspects techniques et stratégie de vente.



Savoir - Faire

. Techniques de vente

. Prospection commerciale

. Négociation commerciale

. Action commerciale

. Stratégie commerciale





Qualités Humaines

. Persévérance

. Sociabilité

. Dynamisme

. Capacité d'adaptation

. Ambition

. Curiosité d'esprit

. Optimisme





