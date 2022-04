Karine CHAILLOU

Je propose mes compétences ponctuellement pour des missions événementielles spécifiques.

Je facture des prestations sur la base d'un forfait journalier, dont le tarif est dégressif selon le nombre de jours de missions contractés.

La flexibilité et la souplesse de cette formule permettent d'ajuster les moyens humains aux périodes de forte activité sans les contraintes liées a l'embauche d'un CDI/CDD ni des charges patronales inhérentes en période de moindre activité.



Mobile sur l'Ile de France, mais également sur la région bordelaise.



Mes compétences :

Aisance orale

Aisance orale et écrite

Anglais

Anglais et espagnol

Anglais et espagnol courant

Animation

Espagnol

Espagnol courant

le Management

Management

Management d'équipes

Pilotage

Pilotage de projets