Karine DURIF

Actuellement, j'ai le plaisir d'animer :

- en formation continue : des actions de remise à niveau en français, au Cnfpt (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)

- dans l'enseignement supérieur : des cours de contrôle de gestion pour l'école de commerce PPA (Pôle Paris Alternance).



Les mots-clés de ces formations :

- L'enthousiasme et le plaisir d'apprendre et de partager des savoirs et des savoir-faire.

- L'écoute, la souplesse et la sincérité, pour adapter les apprentissages aux ambitions, besoins et compétences de chacun.

- L'optimisme et l'exigence, pour que chacun donne le meilleur de soi-même.



Mes compétences :

Mesure de la performance

Formation des formateurs