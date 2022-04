Aux commandes d'Assist' déclic, je me nomme Karine CHENICLET.



J’ai exercé durant plusieurs années dans diverses entreprises du bâtiment, en travaillant tour à tour pour des cabinets d'architecture, pour un groupe immobilier et pour une entreprise de gros-œuvre TCE. Ce qui m’a permis d’acquérir une expérience pointue dans le domaine du BTP ; et les missions de travail temporaire m’ont également permis de savoir très rapidement m’adapter aux différentes structures d’entreprise afin de leur apporter une assistance sur-mesure.

Egalement Assistante Ressources Humaines de formation j'ai perfectionné mes connaissances dans le domaine du droit social.



Je vous propose donc aujourd'hui de mettre à profit mon expertise que ce soit depuis mon bureau ou au sein de vos locaux ; afin de vous aider dans la gestion de votre administratif et vous permettre d'accorder plus de temps au développement et à l'accroissement de votre entreprise, pour mieux atteindre vos objectifs.



J'espère développer mon entreprise dans les années à venir, et montrer que le métier d'assistante indépendante est un métier novateur et indispensable aux entreprises.