Karine CHEVRAT

Bonjour,



Après 14 ans au service des clients, j'ai décidé d'effectuer une grande reconversion et de devenir professeur des écoles dans le 1er degré (école maternelle ou bine élémentaire). J'ai donc préparé l'un des plus difficile des concours en France : le CRPE.



Ayant réussi ce concours en 2015, je suis actuellement professeur des écoles et j'adore ce métier.



Mon maître mot : rien n'est impossible ........



Mes compétences :

Power point

Excel

Word

Photoshop

Dreamweaver

PSC1