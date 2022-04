Karine CHOMMELOUX

15 ans d’expériences dans des environnements opérationnels et matriciels avec une bonne connaissance des fusions et acquisitions.

• Business Partner pour le CODIR et ses managers, affinité business prononcée, participation aux AO en partenariat avec la Direction Générale.

• Présidence globale des IRP et maintien des bonnes relations sociales. Mise en place d’accord sur le temps de travail, Loi TEPA, NAO, Charte RSE, politique handicap en partenariat avec la DUP.

• Développement du potentiel RH : création et mise en place des outils d’évaluation et de « succession planning », organisation de la mobilité interne et gestion des talents.

• Management et organisation : fusion et acquisition de sociétés, management projets Européens en partenariat avec les entités Europe de l’ouest, gestion de 3 PSE et des impacts sociaux

• Gestion budgétaire : masse salariale, effectif, provision pour contentieux, budget RH et IRP, optimisation des coûts.

• Mise en place et adaptation des politiques RH locales : harmonisation des entités et intégration des salariés



Due Diligence

Change Management

local implementation

information management

Team Management

Talent development

Social Representative Management

Small Companies

Sarbanes-Oxley

Sales training

Raising Awareness

Procurement

PROFESSSIONAL SKILLS

Mergers & Acquisitions

Litigation management

Litigation

HR Director experience

Culture change management

Corporate Law

Contract Management

Audit