Karine COBERAC

20 ans d'expérience (ressources humaines, comptabilité, logistique) dont 15 ans ASSISTANTE RH / TECHNICIENNE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL (dans plusieurs sociétés de + de 100 salariés).

• Gestion des compétences des salariés à travers le pilotage de la formation :

Identification des besoins, montage du plan, choix prestataires, traitement administratif des dossiers (convocation, facturation, OPCA, …) …

• Gestion paie et administration du personnel :

Accueil des salariés, DUE, création salariés sur logiciels, saisies et contrôles des éléments variables de paie, mutuelle, prévoyance, retraite, certificat de travail, solde de tout compte ….

• Gestion des intérimaires :

Analyse et validation des besoins, lancement des actions de recrutement et intégration, suivi des contrats et de la facturation.

• Gestion administrative du service :

Préparation des NAO, élections professionnelles, médailles du travail, recrutements (prise de RDV, réponses négatives …), courriers de la Direction des RH et de la Direction de l’entreprise ….





Actuellement en recherche active.



Mes compétences :

Ressources humaines

Microsoft Word

Formation

Microsoft Excel

Droit du travail

Logiciel paie ADP GSI

Logiciels des temps (TEMPORA / GESTIL / GESTOR NET