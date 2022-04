Parce qu'il est toujours difficile de parler de soi,

que le challenge de nouveaux projets toujours me porte,

que l'autre est toujours un partenaire,

que les horizons lointains finissent toujours par être visités

que quoiqu'il arrive, demain sera toujours un autre jour...





Toutes mes expériences cumulées me permettent d'avoir une grande capacité d'adaptation et ont participé à l'acquisition de solides compétences.