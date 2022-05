Stéphanie BURDY

Après sept années d’expérience commerciale à Taipei, Londres et Paris, je souhaite mettre mon savoir-faire et ma motivation pour me spécialiser dans l’achat international.



Mes expériences qui allient à la fois vente, logistique et communication entre différents acteurs m’ont permis de développer les compétences suivantes : un sens prononcé des coûts et du chiffre d'affaire, une sensibilité aux besoins du marché, réactivité dans les tâches variées, et adaptation dans un environnement international.



Forte d'une expérience significative, je complète ce savoir-faire et j'approfondi ma connaissance professionnelle de la fonction d'achat en entreprenant une spécialisation par la formation de responsable d'achats internationaux de l'institut IFOCOP Paris.



Mes connaissances acquises, associées aux compétences que j'ai développées durant mon parcours professionnel, me permettront d'être opérationnelle dès le début de notre collaboration. Organisée, polyvalente et réactive face aux impératifs, je pourrai assumer des tâches telles que l'évaluation des clients, négocier les meilleures conditions en tenant compte des objectifs techniques et commerciaux et conclure les marchés.







Mes compétences :

Reporting

Litiges clients

Chaine logistique

Multiculturel et international

Réaliser et dépasser les objectif de vente

Travail en mode projet

Techniques de vente

Analyse des besoins

Achat

International

Commercial