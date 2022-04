Karine COURCELLE

Professionnelle et motivé, je continue à développer mes performances dans le domaine de la location immobilière. Après avoir travaillé et étudier en France je poursuis ma progression en Angleterre depuis 5 ans.



Fluente en langue française et anglaise, cela est devenu un avantage pour négocier avec une clientèle universelle.

Quinze ans d'expériences en relation clientèle m'ont permis de m'adapter a tout type de situations et de caractères.



Mon objectif est de persister à travailler dans l'immobilier à l’échelle international.



Spécialités : Négociation, vente, relationnel.