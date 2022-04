Karine DA COSTA

Créé en 2011, Etuico répond avec souplesse et rigueur à vos besoins de conditionnement et marquage.



Notre activité est axée principalement sur :



Le Conditionnement de produits cosmétiques et alimentaires : remplissage, étuyage, étiquetage, regroupage par rétractation et mise en carton.

Le marquage : codage laser et jet d’encre.

Nous disposons d’un personnel qualifié et pouvons répondre aussi bien aux petites séries , qu’aux besoins industriels.



Nos principaux atouts :



Souplesse

Rigueur

Réactivité

Notre engagement :



Vous accompagner dans la réussite de vos entreprises.



Etuico effectue le conditionnement de vos produits cosmétiques et alimentaires. Nos différents services vous assurent le remplissage, l’étuyage, l’étiquetage, le regroupage par rétractation et la mise en carton de vos produits.



Le contrôle de toutes les étapes d’assemblage est effectué :



Toutes les heures avec rigueur

Etuico dispose du matériel nécessaire au pesage :



Balance de précision

Balance pièces (contrôles)

Nous avons la capacité des grandes séries et nous pouvons aussi produire en petites quantités de





Le remplissage

Nous réalisons le remplissage des pots et des flacons dans le respect des normes d’hygiène et de qualité avec des produits liquides, pâteux et semi pâteux.



Ce remplissage est effectué par :



Doseuse semi automatique

Remplissage manuel

Notre service conditionnement assure un volume de remplissage de vos produits compris entre :



A partir de 3,5 ml et jusque 30 ml

L’étuyage

L’étuyage est la phase du conditionnement qui intervient après le remplissage.



Ce service de conditionnement est réalisé :



Manuellement

Nous effectuons entre autre :



Le montage d’étuis

La mise en étuis

L’assemblage et le montage de coffrets

L’assemblage de boîtiers de maquillage

…

L’étiquetage

Nous réalisons la pose des étiquettes, cet étiquetage lors du conditionnement de produits est :



Manuel

Quelques produits sur lesquels nous effectuons l’étiquetage :



Étuis

Flacons

Pots

Coffrets

Boîtes

…

Rappel des fonctions principales de l’étiquetage :



Donner les renseignements de base sur le produit (liste des ingrédients et des composants, date limite, quantité nette …)

Fournir les renseignements sanitaires et nutritionnels du produit. Voir l’article de sante.gouv.fr sur l’étiquetage des produits cosmétiques.

Esthétique et publicitaire

Conditionnement : le regroupage par rétractation

Le regroupage des produits est effectué par des films thermorétractables avec nos fours cloches et tunnels.



Nous effectuons également la mise en SLEEVE (manchons).



Cette phase de conditionnement assure pour votre produit :



Son maintien

Sa protection

Sa mise en lots

La mise en carton

Etuico réalise la dernière étape du conditionnement.



Nous effectuons l’encartonnage :



Manuel

Etuico est à votre écoute

Contactez-nous pour tous vos besoins de conditionnement.