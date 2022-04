Karine DA COSTA

Dynamique et professionnelle,je suis une femme de challenges, j'aime relever des défis et j'ai toujours l'envie d'apprendre et de me perfectionner.



Mon parcours est atypique: après avoir entrepris des études juridiques, j'ai orienté mon parcours vers des activités commerciales en BtoC puis BtoB et évolué pendant 12 ans dans l'univers des médias, de la communication et de la publicité au sein de Comareg-Groupe GHM pour la marque Paru Vendu, groupe de presse gratuite de 3200 collaborateurs spécialisé dans le print et le web.



Après des résultats commerciaux probants, mes supérieurs m'ont rapidement confié des responsabilités:

Animation et management d'équipes commerciales

Gestion de centres de profits

Recrutement

Intégration et formation de nouveaux collaborateurs aux méthodes commerciales

Elaboration et mise en place d'actions commerciales...



Aujourd'hui, ces expériences réussies m'ont donné l'envie de poursuivre dans le domaine de la vente et valoriser mes savoir-faire commercial et managérial par le biais de la création d'entreprise.



Mes compétences :

Internet

Business object

Bureautique"word, excel, power point"

E business

Gestion de centre de profits

Management

Animation commerciale

Recrutement

Grands comptes