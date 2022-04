Karine DA CUNHA LIMA

Mes différentes expériences au sein de 3 enseignes majeures de restauration rapide m'ont permis d'acquérir une solide expérience dans le management et la gestion de centres de profit en développant de nombreuses compétences :



- SECURITE: Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire , assurer la sécurité des personnes et des biens .

-COMMERCIAL: Définir en étroite collaboration avec la hiérarchie la stratégie commerciale ,mettre en place le lancement de nouvelles campagnes et produits ,veiller sur la concurrence , conclure des partenariats afin de promouvoir l'enseigne , fidéliser le client en appliquant les standards et leur offrir la meilleure des expériences

-GESTION : Elaborer un budget , négocier un contrat , suivre et contrôler les ratios de gestion , maitriser et optimiser les coûts .

-MANAGEMENT: Diriger une équipe , fédérer autour d'objectifs communs et individuels, gérer des conflits et des situations de crise ,développer mes collaborateurs au travers de plans de carrière .

- RH: Appliquer et garantir la législation sociale , recruter , détecter les potentiels évolutifs , former , planifier , animer des réunions .



Les nombreuses ouvertures de restaurants auxquelles j'ai pu participer et gérer ont également et largement contribué à développer ces savoir-faire .



Mes compétences :

Centres de profit

Gestion Financière

Management

restauration

Restauration rapide

Sécurité

Sécurité alimentaire

Distribution

Développement commercial

Informatique

Marketing