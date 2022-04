Karine DAMOLINI

Je gère l'ensemble de la comptabilité d'une entreprise jusqu'au bilan. J'établis les déclarations de TVA, ... etc... J'effectue le suivi des comptes auxiliaires avec attribution d'une ligne de crédit aux clients ; le suivi de la trésorerie au quotidien, rapprochements bancaires

Je gère également le personnel de l'embauche au solde de tout compte. J'établis les bulletins de paies, les déclarations sociales.



Ma plus longue expérience me vient du bâtiment ; mais ayant travaillé dans d'autres secteurs d'activités tel que la métallurgie, le médical, l'informatique, l'intérim, etc, j'ai découvert les spécificités liées à ces différents corps de métiers ce qui me permet de m'adapter très facilement au sein d'une nouvelle structure. De plus la taille de l'entreprise m'importe peu. j'ai aussi bien travaillé dans des entreprises de plus de 500 salariés comme dans des entreprise de moins de 10 salariés.



Je suis totalement autonome, rigoureuse, méthodique et organisée.



J'aime m'investir dans mon travail



