Karine DAZELLE

Commerciale export pour différents pays européens pendant 10 ans, j'ai une expérience au sein de PME, Grands Groupes, ou structures Institutionnelles.



Mon sens du service client, ma forte capacité à convaincre et ma détermination me permettent de m'orienter vers un poste de responsable Administration des Ventes ou la Gestion de Projets Internationaux.



Par ailleurs, je suis très intéressée par le milieu de la formation et souhaiterais pouvoir intervenir au sein d'établissements pour dispenser des cours de manière ponctuelle ou permanente.







Mes compétences :

Export

Marketing