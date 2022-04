Karine DE LAPPARENT

8 ans en tant que Responsable Comptable au sein du Groupe Walt Disney Company, société de 382 M € de chiffre d'affaires, précédée d'une expérience de Consultant chez Primexis.



Au cours de mon expérience dans un environnement multi-sociétés et international, j'ai développé des compétences dans les domaines :

- de la comptabilité avec la maîtrise des normes comptables françaises et international (US GAAP).

- de la fiscalité avec la maîtrise de l'intégration fiscale. J'ai créé notamment le pôle "taxes et sociales" dans le cadre d'un Shared Services.

- du contrôle de gestion avec le reporting et l'analyse des écarts.

- et la maîtrise du logiciel SAP.









Mes compétences :

Contrôle de gestion

Liasse fiscale

US GAAP

Juridique

Normes comptables

Déclarations sociales et fiscales

Fiscalité

Holding

SAP

Gestion de projet

Microsoft Excel

Comptabilité