Karine DEBOUDT

Chimiste de formation, mes travaux de recherches sont focalisés sur le transport et la réactivité des aérosols atmosphériques d'origine naturelle ou industrielle. A ces fins, j'exploite plus particulièrement la microscopie électronique analytique (MEB-EDS, TEM-EELS).



Parallèlement, je m'occupe du master "Expertise et Traitement en Environnement (ETE)", formation scientifique qui vise à former des cadres dans les domaines suivants :

- Surveillance de la qualité de l’air, de l’eau et des sols et positionnement dans un cadre réglementaire,

- Prévention des risques naturels et des pollutions d’origine industrielle,

- Études d’impact de pollutions diffuses ou massives,

- Proposition de traitements en vue de l’amélioration des procédés industriels prenant en compte l’aspect environnemental,

- Certification et management environnemental.



Ce master, initialement intitulé "Expertise et Management en Environnement", résulte de la fusion en 2005 de la MST "Expertise en pollution du milieu naturel" et du DESS "Diagnostics, prévention et traitement en environnement".

Plus d'info. sur http://masterenvironnement-ete.univ-littoral.fr/



Mes compétences :

Formation

Chef de projet

Environnement

Expertise