Karine DEFONTAINE

Gestion des paiements des valeurs françaises, belges

gestion des paiements des successions, règlements à recycler, déclaration de désistement

gestion des coupons et remboursements, TCN

gestion gestion de portefeuille clients import/export

maitrise anglais allemand , connaissnace en espagnol

saisie commande achats et ventes jusqu'à livraison facturation

credits documentaires

contacts transporteurs/transitaires

suivi de commandes d'achats

reception appel d'offres marche public

connaissance SAP ET AS 400



Mes compétences :

Microsoft Excel

SAP

As400