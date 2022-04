Karine DELABY

"Un problème sans solution est un problème mal posé." -Albert Einstein



Après 20 ans de conduite de projets collectifs associatifs/ ESS, d'accompagnement de différents publics et d'équipes plurisciplinaires du secteur social, j'ai choisi de m'offrir une nouvelle vie professionnelle indépendante et en bord de mer.

Le changement dans la continuité : j'ai formalisé par une formation de formatrice, spécialisée en digital-learning, une longue expérience d'accompagnement de salariés, de stagiaires de la formation continue et professionnelle.



Consultante-Formatrice, j'accompagne la QUALITE RELATIONNELLE et l'amélioration du DIALOGUE SOCIAL au sein des organisations de travail.



Médiatrice sociale titrée depuis 2005, je mets mes compétences en communication interpersonnelle et d'analyse au service de la RSE, du management, de la conduite de projets transversaux et de la QVT.

Soucieuse de l'inclusion à tous ses niveaux, j'interviens auprès des équipes pour faciliter le travail coopératif et les processus de changement, par une approche systémique centrée sur les personnes, leur montée en compétences et leurs complémentarités.

J'accompagne également la résolution de conflit et la prévention par la mise en place de séances de médiation conventionnelle, permettant l'instauration/restauration de la confiance mutuelle et l'élaboration de solutions adaptées et durables.



Certifiée en Digital-Learning, je conçois des parcours de formation sur mesure, de l'analyse du besoin à l'évaluation, de la conception des outils à l'animation présentielle/distancielle. Je facilite les apprentissages par une approche ludique, proactive et expérientielle.



Si vous avez un problème, c'est que vous avez aussi la solution. Je vous aide à la trouver ?



Mes compétences :

Insertion socioprofessionnelle

Gestion de projet

Communication

Partenariats

Pédagogie

Adaptabilité

Transversalité savoirs

Conflict Resolution

eLearning

Ingénierie de formation

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle

Logement social

Analyse technique

Gestion administrative

Inclusion

Médiation professionnelle

Management