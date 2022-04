Karine DELACROIX

Diplômée d'un Master CCA et du DSCG, je suis actuellement en poste en tant qu'auditrice financière des associations et des partenaires extérieurs d'Amiens Métropole.

Forte d'une expérience de plus de 4 ans au sein de cabinets d'expertise comptable et d'audit, je maîtrise la tenue comptable, l'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales.

Esprit d'équipe, dynamisme et sens de l'analyse sont les atouts de ma personnalité.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Dynamique

Relations clients

Auditsoft

Microsoft Office

Coala